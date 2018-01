O Presidente francês recebe esta sexta-feira no Eliseu o seu homólogo turco, na primeira visita a França de Recep Tayyip Erdogan desde o fracassado golpe de Estado de julho de 2016 e da eleição de Emmanuel Macron para a presidência francesa, em maio de 2017.

Nas conversações oficiais, com início previsto para as 13:00 locais (12:00 em Lisboa), seguidas de almoço, vão ser abordados diversos assuntos bilaterais, questões regionais, incluindo o Iémen e Irão, e ainda a questão dos direitos humanos na Turquia.

Na quinta-feira, sindicatos e organizações de jornalistas pediram a Macron para denunciar durante o encontro bilateral a situação na Turquia, onde numerosos jornalistas estão detidos, e exigir a sua libertação ao homólogo turco.

A Amnistia Internacional (AI) também se pronunciou sobre a deslocação de Erdogan e pediu ao chefe do Eliseu que se comprometa com os direitos humanos na Turquia e se mostre “mais firme” na reunião que hoje mantém com o chefe de Estado turco.

Macron assegurou quarta-feira, em declarações aos ‘media’, que abordará com Erdogan, a “situação dos jornalistas detidos, impedidos de exercer a sua profissão”.

O dirigente turco deverá permanecer apenas algumas horas na capital francesa.