A Polícia Marítima apreendeu 630 quilos de amêijoa japónica e desmantelou um armazém ilegal de recetação de bivalves no Montijo, anunciou esta sexta-feira a Autoridade Marítima Nacional.

“O Serviço de Investigação Criminal da Polícia Marítima do Comando Regional do Centro apreendeu, 630 quilos de amêijoa japónica capturada por pescadores ilegais no rio Tejo e desmantelou um armazém ilegal destinado à recetação e expedição destas bivalves, situado na zona do Montijo”, frisa a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado.

Durante a operação, foram ainda apreendidos equipamentos destinados à seleção dos bivalves e acondicionamento, bem como equipamentos individuais e instrumentos de pesca destinado à apanha ilegal no rio Tejo.