A passagem entre o Egito e a Faixa de Gaza, que está habitualmente fechada, abriu hoje parcialmente por um período de quatro dias, anunciou o Ministério do Interior do movimento radical Hamas, no poder no enclave palestiniano.

A reabertura é relativa apenas aos “casos humanitários” e no sentido Gaza-Egito, precisou a mesma fonte. Hoje de manhã, cerca de 200 pessoas, entre as quais dez doentes que irão ser tratados no Egito, atravessaram a fronteira em Rafah, no sul de Gaza. Entre os que deixaram o enclave encontravam-se ainda estudantes inscritos em estabelecimentos no Egito, egípcios e palestinianos que trabalham em países estrangeiros e que estavam bloqueados na faixa de Gaza. Para os palestinianos que querem entrar no enclave a partir do Egito não existem limitações. Este ponto de passagem, a única ligação ao mundo da Faixa de Gaza que não é controlada por Israel, esteve aberto pela última vez em meados de novembro, durante três dias. O enclave palestiniano é alvo de um bloqueio israelita há mais de dez anos.