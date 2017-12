As obras premiadas serão anunciadas numa sessão que irá decorrer no salão nobre dos Paços do Concelho, às 18:00, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Fernando Medina, e da vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto.

Entre vencedores e menções honrosas, serão 13 as obras apresentadas e distinguidas, naquele que a autarquia destaca como “um dos reconhecimentos máximos de arquitetura atribuído em Portugal”.

O galardão atribuído pela CML – que tem como objetivo promover e estimular a arquitetura de excelência na cidade – vai reconhecer os autores que, nos anos de 2013 a 2016, se destacaram com novas edificações, reabilitações e remodelações, ou intervenções em espaços verdes.

Instituído em 1903, ao longo dos seus 115 anos de história, apesar das variadas formas que adotou, distinguiu desde logo, em partes iguais, o autor do projeto e o promotor da obra.