O Presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, realiza hoje uma visita oficial a Portugal, na qual terá encontros institucionais ao mais alto nível, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre os dois países.

A deslocação de Poroshenko a Portugal “permitirá reforçar os laços bilaterais e a cooperação entre os dois países, no ano em que se evoca o 25.º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas” entre Lisboa e Kiev, segundo uma nota publicada na página da internet da Presidência portuguesa.

Petro Poroshenko será recebido com honras militares pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, onde os dois chefes de Estado terão um encontro oficial e farão declarações à imprensa.

De seguida, o Presidente da Ucrânia será recebido pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Poroshenko terá um almoço de trabalho com o primeiro-ministro, António Costa, no Palácio das Necessidades, sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde está prevista a assinatura de vários acordos e instrumentos bilaterais, “refletindo o interesse e o dinamismo com que Portugal e a Ucrânia encaram o seu relacionamento”, refere a mesma nota de Belém.

O programa da visita prossegue com um passeio de elétrico por alguns dos bairros mais antigos de Lisboa, seguindo-se um encontro com a comunidade ucraniana em Portugal.

À noite, Marcelo Rebelo de Sousa oferece um jantar em honra de Poroshenko, no Palácio de Belém.