O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, exonerou hoje Fernanda Lichale do cargo de embaixadora de Moçambique em Portugal, informa um comunicado da Presidência enviado hoje à Lusa.

Fernanda Lichale, que ocupava o cargo desde 2014, ainda na governação de Armando Guebuza, será substituída por Joaquim Bule, nomeado hoje num outro despacho pelo chefe de Estado moçambicano, segundo o documento da Presidência da República.

Até à data da sua nomeação, Joaquim Bule era assessor do ministro do Interior de Moçambique, Jaime Basílio Monteiro, tendo já ocupado a função de diretor das Relações Internacionais no mesmo ministério.