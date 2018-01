O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, transmitiu hoje "as mais sentidas condolências" aos familiares das vítimas do acidente de viação que ocorreu na semana passada na Guiné-Bissau, causando 18 mortos, numa mensagem enviada ao seu homólogo guineense.

“Foi com grande tristeza que tomei conhecimento das trágicas consequências do acidente de viação causado pela colisão frontal de duas viaturas na localidade de Bissauzinho e que resultou na perda de vidas humanas”, lê-se na mensagem de condolências que o chefe de Estado português enviou ao Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, publicada hoje no portal da Presidência da República.

“Transmito assim, através de Vossa Excelência e em nome do povo português e no meu próprio, as mais sentidas condolências aos familiares das vítimas e os votos de rápidas melhoras a todos os feridos”, refere ainda a nota.

Um acidente de viação, ocorrido na semana passada numa estrada no interior da Guiné-Bissau, causou 18 mortos e 14 feridos.

As autoridades guineenses decretaram dois dias de luto nacional, cumpridos entre domingo e segunda-feira desta semana.