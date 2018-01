“Está o Governo seguro de que o projeto em execução não põe em causa os critérios e a legislação nacionais, nem os critérios internacionais para o reconhecimento formal daquele património e a sua inclusão na lista do Património Mundial da UNESCO?”, perguntam os parlamentares Margarida Marques, António Sales e José Miguel Medeiros.

Na pergunta, dirigida aos ministros do Planeamento e Infraestruturas e da Cultura, Pedro Marques e Luís Filipe Castro Mendes, respetivamente, os deputados querem saber também se “todas as modalidades de proteção foram equacionadas, com base em estudos científicos apropriados, no sentido de encontrar a melhor forma de proteger o monumento, minimizando os impactos ambientais”.

Por outro lado, exigem ainda conhecer se está a ser estudada “a possibilidade de alterar o sistema de portagens na A19 [autoestrada 19], com o objetivo de sensibilizar os automobilistas a utilizarem preferencialmente esta alternativa, proporcionando a redução do tráfego” no itinerário complementar 2 (IC2).