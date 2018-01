“O CDS e o PSD têm uma história de bom relacionamento feita já de muitos momentos que sedimentam uma boa relação”, destacou Assunção Cristas, em Évora, depois de uma visita às fábricas da construtora aeronáutica brasileira Embraer existentes na cidade alentejana.

Questionada pelos jornalistas sobre as eleições de sábado que vão decidir o novo presidente social-democrata, disputadas entre Pedro Santana Lopes e Rui Rio, Assunção Cristas manifestou o desejo de que, “qualquer que seja o novo líder do PSD”, os dois partidos “possam continuar a escrever essa história” comum e “a concretizar essa boa relação”.

A presidente do CDS-PP não quis ainda pronunciar-se sobre se, para o seu partido, é preferível algum dos dois candidatos na liderança social-democrata: “Têm-me feito muitas vezes essa pergunta e eu, genuinamente, só posso dizer que nem sequer a sei responder”.

“Pertencemos a gerações diferentes, nunca me cruzei abundantemente com nenhum dos candidatos, mas também não creio que isso seja relevante. O que é importante é que o PSD tome a sua decisão, que os militantes do PSD façam a sua escolha”, limitou-se a afirmar.

Mais de 70 mil militantes do PSD vão poder escolher, no sábado, nas eleições diretas disputadas entre Pedro Santana Lopes e Rui Rio, o próximo presidente social-democrata e sucessor de Pedro Passos Coelho.

Acompanhada por outros elementos do partido, nomeadamente da estrutura local e distrital de Évora, a líder do CDS-PP esteve reunida com o presidente da Embraer Portugal e diretor das fábricas de Évora, Paulo Marchioto.