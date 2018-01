Segundo o seu relato, o guionista beijou-a contra a sua vontade num escritório e quando ela lhe pediu que parasse, “tornou-se ameaçador" e perguntou se ela queria continuar a trabalhar na indústria audiovisual. Em seguida, Haggis forçou-a a fazer sexo oral e violou-a, de acordo com o relato da presumível vítima.

As outras duas mulheres também alegaram que o guionista as perseguiu e tentou violá-las em dois episódios diferentes ocorridos em 2005 e 2008.

Paul Haggis dirigiu e escreveu o filme "Crash" (2004), com o qual ganhou dois Óscares pelo melhor filme e o melhor guião original. Os seus créditos como guionista incluem os filmes "Million Dollar Baby" (2004), "Letters from Iwo Jima" (2006), "Casino Royale" (2006) e "Quantum of Solace" (2008).

Como diretor deixou a sua assinatura no filme "In the Valley of Elah" (2007) e na minissérie "Show Me a Hero" (2015).

A agência espanhola Efe refere que as acusações contra Haggis aumentam a enorme controvérsia que se vive em Hollywood com a denúncia de numerosos casos de abuso sexual que surgiram depois de revelado o escândalo em torno do produtor Harvey Weinstein.

As acusações envolvem artistas como Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Brett Ratner, John Lasseter, Louis CK ou Bryan Singer.

O escândalo sexual que envolve o produtor de Hollywood Harvey Weinstein deu início à campanha “Me too”, que incentivou as vítimas de assédio a denunciar os seus casos e inspirou mais de 300 estrelas de Hollywood a lançar um fundo de defesa legal destinado a ajudar mulheres menos privilegiadas do que elas a protegerem-se de possíveis abusos sexuais no local de trabalho.