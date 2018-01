“A reestruturação da dívida teria impactos imediatos gravíssimos”, afirmou Faria de Oliveira numa audição no parlamento no âmbito do grupo de trabalho de avaliação do endividamento público e externo.

Entre os impactos enumerados pelo presidente da APB está uma “nova saída dos mercados, a necessidade de recapitalização dos bancos, requerendo recursos públicos”, mas também “implicações nos depósitos” e, em “última análise” a saída da zona euro.

Nesse sentido, o presidente da APB defendeu que é necessário manter o “grande esforço que o país e o setor financeiro têm feito no sentido de melhorar a situação da divida publica e externa”.

Para o presidente da APB, “será necessário manter disciplina financeira nos próximos tempos”. Nesse sentido, e “na ausência de circunstâncias extraordinárias que perturbem o processo de recuperação em curso, Portugal poderá regressar aos níveis de credibilidade antes da crise. A recuperação integral da solidez do sistema financeiro é uma parte importante desse caminho”, apontou.

Faria de Oliveira considerou que apesar de a dívida pública estar num nível “muito elevado” (abaixo, mas próxima dos 130% do PIB) “está estabilizada” e tem tendência para diminuir “se não houver alterações significativas nas políticas orçamentais que permitem a redução do défice e da dívida”.

Na audição de hoje, que juntou também o presidente do Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, Manuel Baganha, foram apresentados os dados mais recentes do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS).