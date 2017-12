“A energia foi restabelecida em todas as instalações”, informou o aeroporto internacional Hartsfield-Jackson, através da sua conta na rede social Twitter.

A poucos dias do pico de viagens da época natalícia, os passageiros do aeroporto internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson ficou "às escuras" depois de as luzes se terem apagado repentinamente pelas 13:00 de domingo (18:00 em Lisboa).

O corte de eletricidade levou à suspensão de todas as partidas, com as chegadas a serem travadas nos seus pontos de origem. Os voos internacionais foram encaminhados para outros locais, indicaram as autoridades, citadas pela AP.

A Delta, que tem o maior número de operações em Atlanta, foi gravemente atingida pela falha de energia. Ao final da tarde de domingo, a transportadora aérea tinha cancelado quase todos os 800 voos previstos para domingo e outros 250 para segunda-feira, quase metade deles em Atlanta, de acordo com o programa informático de localização de aviões FlightAware.com.