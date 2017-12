"O Presidente da República deve vetar politicamente a lei, que envergonha a boa prática democrática. E deve também ser suscitada a questão da constitucionalidade", defendeu, Ribeiro e Castro, numa tomada de posição hoje divulgada.

Segundo o antigo deputado, o diploma aprovado no dia 21 de dezembro em votação na generalidade, especialidade e final global "está ferido de inconstitucionalidade formal por violação do artigo 168.º da Constituição", que regula a forma de aprovação dos projetos e propostas de lei.

O diploma está "ferido de inconstitucionalidade" ao ter "atropelado e amalgamado as etapas de iniciativa e de processamento na generalidade, na especialidade e global final, bem longe da dignidade própria de cada momento", considerou Ribeiro e Castro.

Para o ex-líder do CDS-PP, partido que votou contra o diploma, aquele é "o pecado original" do "caso lamentável" em que "depois de meses de ruminação num obscuro grupo de trabalho em comissão, um projeto coletivo, em matéria de grande sensibilidade, complexidade e importância surge de repente para, logo em plenário, ser apreciado e votado dois dias depois, despachado a trouxe-mouxe, tudo a eito e de uma vez só".

Na nota divulgada, Ribeiro e Castro defendeu que "seria interessante que o Tribunal Constitucional pudesse pronunciar-se formalmente sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade deste processo legislativo", assim como sobre "outros malabarismos regimentais em que a Assembleia da República tem vindo a decair ao longo dos últimos anos".

O parlamento aprovou no passado dia 21 de dezembro em votação na generalidade, especialidade e final global um projeto de lei proposto pelo PSD, PS, PCP, BE e PEV que transfere para a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos a competência para fiscalizar as contas dos partidos e das campanhas e aplicar eventuais coimas.