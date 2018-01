“Não vão contar comigo nunca e vou resistir até ao limite de transformar esta campanha numa coisa mais baixa de ataques pessoais que só vão contribuir para desprestigiar mais ainda quem anda na política”, afirmou Rui Rio, num jantar com militantes em Terrugem (Sintra), no distrito de Lisboa.

O candidato e antigo autarca do Porto salientou que, depois das diretas de 13 de janeiro, “o PSD continua e tem de continuar de forma ainda mais unida”.

Rui Rio aproveitou para responder a uma crítica que lhe foi dirigida pelo seu adversário no debate de quinta-feira, na RTP, em relação à sua moção de estratégia global.

“Ao contrário do que dizem e do que disseram ontem não é uma moção a dizer mal de ninguém, nem a dizer mal do PSD, só está a querer o bem do país com ideias positivas e ideias para o futuro”, afirmou.

O primeiro debate com Santana Lopes fez também parte do discurso que antecedeu o de Rio, de Pedro Rodrigues, fundador do movimento interno do PSD “Portugal não pode esperar”.