“Aquilo que eu não quero é, chegado a uma situação dessas, se por acaso não ganhar as eleições, mesmo nesse enquadramento, tenho de evitar que o país continue governado completamente à esquerda e amarrado à extrema-esquerda como tem andado este, esse é um dos desafios”, afirmou o ex-autarca do Porto, em Arcos de Valdevez, à chegada a uma reunião com militantes daquele concelho do distrito de Viana do Castelo.

Questionado pelos jornalistas, Rui Rio disse que a prioridade nas legislativas de 2019 "é ganhar e ganhar com maioria absoluta" e que, se isso não acontecer, terá que evitar que “o Governo continue a ser este que temos”.

Rui Rio disse que defender o contrário “é estar em choque frontal com o que o PSD tem feito ao longo dos anos”, dizendo “não perceber” a posição assumida pelo seu adversário nas eleições do dia 13 que, recusa acordos de Governo com o PS.