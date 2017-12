Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas, avança a RT, na sequência de uma explosão, esta quarta-feira, num supermercado em São Petersburgo. De acordo com a imprensa local, quatro delas já foram encaminhadas para o hospital, estando as restantes a receber acompanhamento médico no local.

“Uma explosão ocorreu por volta das 18:30 hora local (15:30 hora de Lisboa) num supermercado na avenida Kondratiev em São Petersburgo [a segunda maior cidade russa]. Segundo as primeiras informações, existem vários feridos”, indicou a polícia local, num breve comunicado, citado pela agência noticiosa francesa France Presse (AFP).

Um dispositivo artesanal com 200 gramas de explosivos está na origem da explosão. A informação está a ser avançada pelas agências russas que citam o gabinete de São Petersburgo do Ministério russo para as Emergências.

A explosão obrigou a retirar dezenas de pessoas do edifício onde se situa o supermercado, entre empregados e clientes, segundo os media locais.