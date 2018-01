AÇORES

05-jan-18 08H00 Estrada Príncipe Alberto do Mónaco - Freguesia das Angústias - Ilha do Faial

10-jan-17 06H45 Av. Alberto I Príncipe do Mónaco - freguesia de S. Pedro - Ponta Delgada

13-jan-17 06H45 Av. Alberto I Príncipe do Mónaco - freguesia de S. Pedro - Ponta Delgada

16-jan-18 16H00 Variante - Freguesia da Feteira - Ilha do Faial - Horta

22-jan-18 06H45 Estrada Regional n.º 1 de 1.ª, lugar da Atalaia freguesia da Ribeirinha, concelho de Angra do Heroísmo

AVEIRO

03-jan-18 08H00/14H00 EN 109, Km 58,1 - Aveiro

06-jan-18 08H00/14H00 Av. da Universidade - Aveiro

09-jan-18 08H00/14H00 Rua Cega, S. Bernardo - Aveiro

10-jan-18 09H00/13H00 EN 109-4, em Silvalde - Espinho

10-jan-18 15H00/19H00 Rua da Mãe D'Água, em São João de Ovar - Ovar

12-jan-18 13H00/19H00 EN 16, Km 0,5 - Aveiro

17-jan-18 09H00/13H00 Rua da Circunvalação - Santa Maria da Feira

17-jan-18 15H00/19H00 Rua das Águas - São João da Madeira

23-jan-18 08H00/14H00 Av. da Universidade - Aveiro

24-jan-18 09H00/13H00 Av. 32, em Anta - Espinho

24-jan-18 15H00/19H00 Av. da Régua - Ovar

27-jan-18 13H00/19H00 EN 109, Km 58,1 - Aveiro

31-jan-18 09H00/13H00 EN 223, Km 22,1 - Santa Maria da Feira

31-jan-18 15H00/19H00 Rua das Águas - São João da Madeira

BEJA

03-jan-18 09h00 Rua Zeca Afonso - Beja

17-jan-18 09h00 EN 255, Km 98 - Moura

24-jan-18 14h00 Rua Francisco Miguel Duarte - Beja

31-jan-18 09h00 Av. Salgueiro Maia - Beja

BRAGA

03-jan-18 14H00 Av. Miguel Torga - Braga

09-jan-18 14h00 Circular Urbana de Guimarães - Azurém

12-jan-18 21H00 Av. António Macedo - Braga

16-jan-18 14H00 Av. Miguel Torga - Braga

16-jan-18 14h00 Variante Creixomil - Guimarães

19-jan-18 21H00 Av. Miguel Torga - Braga

26-jan-18 14H00 Variante do Cavado - Braga

30-jan-18 08H00 Circular de Barcelos - Barcelos

BRAGANÇA

17-jan-18 08H00/14H00 Av. das Cantarias - Bragança

18-jan-18 08H00/14H00 EN 15 - Mirandela