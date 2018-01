O candidato à liderança do PSD Pedro Santana Lopes realiza no sábado uma convenção nacional em Lisbboa centrada na sua moção e programa, enquanto Rui Rio aposta no contacto com militantes em Viseu e Vila Nova de Gaia.

Também em Viseu estará o ainda presidente do partido, Pedro Passos Coelho, na inauguração da sede distrital e concelhia do PSD/Viseu, pelas 18:30. A Convenção Nacional da candidatura de Pedro Santana Lopes arrancará pelas 16:00, sendo aberta pelo seu mandatário nacional e presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, e decorrerá em vários painéis temáticos simultâneos, com temas como o crescimento económico, a coesão do território, a importância da inovação, a celeridade da justiça e políticas sociais. Deputados como Teresa Morais, Fernando Negrão ou Carlos Abreu Amorim, autarcas, investigadores e economistas como Braga de Macedo são alguns dos oradores destes painéis. O evento, que decorrerá no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, será aberto “não só a militantes do PPD/PSD mas também a todos os cidadãos interessados no futuro de Portugal”, refere a nota à imprensa da candidatura. Pelas 18:45, o candidato Pedro Santana Lopes responderá a perguntas centradas na moção “Unir o partido, ganhar o país” e na proposta de programa “Um Portugal em Ideias”, fazendo também o encerramento da convenção mais perto das 20:00. Já Rui Rio tem previstos encontros com militantes pelas 15:15 no Instituto Politécnico de Viseu e, à noite, em Vila Nova de Gaia (Porto). No domingo, Rio tem na agenda um encontro com militantes em Vila Pouca de Aguiar (Vila Real), enquanto Santana Lopes tem previstas sessões de esclarecimento em Chaves, Vila Real e Viana do Castelo. O PSD escolherá o seu próximo presidente em 13 de janeiro em eleições diretas, que serão disputadas entre Pedro Santana Lopes e Rui Rio.