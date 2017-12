O "Wunderwuzzi" (miúdo prodígio) da política austríaca tomou posse esta segunda-feira, dia 18, à frente de um governo de coligação composto pelo - seu - partido cristão-democrata (ÖVP) e pelo partido de extrema direita, o FPÖ.

"O nosso programa e a nossa equipa oferecem uma mudança radical", garantiu Sebastian Kurz, na véspera da sua posse, depois de uma campanha na qual prometeu uma renovação, após seis anos no governo como ministro dos Negócios Estrangeiros.

Volvidos dez anos como parceiro minoritário da coligação de direita, o ÖVP, pilar da política austríaca desde 1945, ofereceu uma vaga ao jovem de ar adolescente e insolente. E Kurz respondeu: pôs fim à coligação composta com pelos sociais-democratas do chanceler Christian Kern, partindo para as eleições legislativas e à consequente vitória no passado dia 15 de outubro.

A "Kurzmania" ganhou força ao longo da última campanha, visível no entusiasmo em comícios e nas longas sessões de selfies com militantes de todas as idades.

Enquanto alguns elogiavam a maneira "cativante de abordar as coisas", outros sublinhavam a "sua calma e disciplina".

Ganhar capital político

Sebastian Kurz, o primeiro a conta da esquerda no dia em que toma posse como ministro dos Negócios Estrangeiros da Áustria créditos: DIETER NAGL / AFP

Para uma Áustria próspera, mas insegura com a crise migratória, o jovem político optou por um discurso duro contra a imigração, combinando essa retórica com uma imagem de modernidade. Durante a campanha das legislativas, o líder da FPÖ, Heinz-Christian Strache, que será vice-chanceler, chegou a acusá-lo de "plagiar" o seu programa.