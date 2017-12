Jim Mattis deslocou-se a Guantánamo, onde está localizada uma controversa prisão militar norte-americana que acolhe suspeitos de terrorismo, para cumprimentar os efetivos por ocasião da época natalícia.

O responsável do Pentágono (sede do Departamento da Defesa) não visitou as instalações do centro de detenção, nem discutiu opções políticas relacionadas com os presos que ainda permanecem em Guantánamo, segundo testemunhou um jornalista da agência norte-americana Associated Press que acompanhou Jim Mattis, que chegou às instalações militares na quarta-feira à noite.

A deslocação de Mattis surge numa altura em que paira a incerteza sobre os planos da administração do Presidente Donald Trump sobre o futuro da controversa prisão militar.

Até à data, Trump não libertou nenhum prisioneiro de Guantánamo ou adicionou qualquer preso à lista dos suspeitos que foram autorizados a regressar aos países de origem ou a ser transferidos para um terceiro país.

Durante a campanha presidencial, Trump (que tomou posse em janeiro passado) manifestou vontade de manter aberta a prisão militar e “ocupá-la com criminosos”, mas nunca apresentou um projeto detalhado.

A prisão militar de Guantánamo, localizada no sul da ilha de Cuba, foi criada após os atentados de 11 de setembro de 2001 para acolher suspeitos de terrorismo.