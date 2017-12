A terceira greve deste ano dos trabalhadores da empresa Somincor, a concessionária da mina de Neves-Corvo, no concelho de Castro Verde, no distrito de Beja, começou no dia 22 deste mês e abrangeu três períodos intercalados de 24 horas, sendo que o terceiro e último começou hoje e termina no sábado às 06:00.

Tal como aconteceu nas duas primeiras greves deste ano, que decorreram em outubro e novembro, a extração e a produção “pararam” na mina devido à adesão “bastante significativa” dos trabalhadores à terceira greve e “apesar da pressão e da repressão exercidas pela administração da Somincor”, disse hoje à agência Lusa o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira (STIM) Jacinto Anacleto.

Por isso, o STIM faz um “balanço positivo” da terceira greve, disse, referindo que não foram extraídas pedras de minério do fundo, nem produzido concentrado de cobre, zinco e chumbo nas lavarias da mina durante os dois primeiros períodos da greve, que decorreram, respetivamente, entre as 06:00 de dia 22 e as 06:00 de dia 23 e entre as 06:00 de quarta-feira e as 06:00 de quinta-feira.

O mesmo cenário repetiu-se nos dois primeiros turnos e deverá repetir-se no último turno do terceiro período intercalado da greve, que começou hoje e termina no sábado às 06:00.

Por seu lado, a Somincor, num comunicado enviado à Lusa, refere que a adesão dos trabalhadores à terceira greve deste ano rondou os “10%” até às 15:30 de hoje.