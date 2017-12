Em pânico, as pessoas saíram apressadamente dos edifícios e, em muitas áreas, a televisão do país mostrou grandes engarrafamentos nas estradas à medida que muitas populares estavam a tentar sair das regiões costeiras.

Nugroho disse que tremores fortes foram sentidos por cerca de 20 segundos na capital de Jacarta e em cidades e aldeias no oeste e no centro desta mesma ilha.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) divulgou que o abalo atingiu o país antes da meia-noite de hoje, hora local (cerca das 17:00 em Lisboa), a aproximadamente 91 quilómetros de profundidade.

As autoridades indonésias relataram um sismo de magnitude semelhante no mar de Java.

A Indonésia está localizada no chamado "Anel do Fogo do Pacífico" e tem terramotos e erupções vulcânicas com alguma frequência.