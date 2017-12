“Durante o seu interrogatório, o suspeito confirmou ter organizado e realizado o crime. Segundo ele, a ação foi motivada pelo ódio contra os organizadores e membros de oficinas psicológicas que assistiu”, afirmou a Comissão de Inquérito russa em comunicado.

De acordo com os investigadores, o suspeito foi internado numa clínica psiquiátrica desde os 19 anos e escondeu, perto do local da explosão, duas chaves USB com “informações sobre os motivos que o levaram ao ato e uma fotografia do engenho explosivo “.

“A investigação e a perícia, incluindo a genética, confirmam o envolvimento do acusado no fabrico do dispositivo explosivo e no uso das duas chaves USB”, afirmou a Comissão.

Os investigadores decidiram ainda requalificar o caso, inicialmente aberto como “tentativa de assassínio”, para “ato terrorista”.

Um tribunal de São Petersburgo ordenou hoje à tarde a detenção do suspeito até 28 de fevereiro, informou a agência estatal Ria Novosti.

Uma fonte próxima do processo, questionada no sábado pela agência Interfax, disse que o suspeito se chama “Dmitry Lukyanenko”, de “35 anos de idade” e “residia em São Petersburgo.