No período de referência, a companhia aérea transportou mais 2,55 milhões de passageiros do que em 2016.

“A Ponte aérea Lisboa - Porto foi a rota na qual a TAP transportou mais passageiros em 2017, atingindo um total de 726 mil, mais oito por cento que em 2016”, adiantou a empresa, em comunicado.

Até dezembro, a taxa de ocupação registou um crescimento de 4,3 pontos percentuais para 82,9%.

Segundo a companhia, as rotas europeias foram as que mais contribuíram para os valores obtidos, registando, no total dos 12 meses, 8,7 milhões de passageiros, mais 22% que em 2016.