A tempestade tropical Tembin, que atingiu na sexta-feira o sul das Filipinas, fez mais de 200 mortos e milhares de deslocados, anunciaram hoje as autoridades e socorristas.

O novo balanço oficial, de mais de 200 mortos, foi facultado hoje de manhã, depois de, no sábado, as autoridades terem dado conta do registo de 182 vítimas.

De acordo com as autoridades filipinas, 144 pessoas continuam desaparecidas e mais de 40 mil outras procuraram refúgio em centros de abrigo.