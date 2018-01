Esta quinta-feira, 11 de janeiro, conte com uma pequena descida de temperatura, em especial da mínima. A agitação marítima obrigou ao encerramento de nove barras e ao condicionamento de outras duas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado a partir do final da tarde, aguaceiros nas regiões Norte e Centro até ao início da manhã, sendo fracos e dispersos em todo o território até ao final da tarde e sob a forma de neve acima de 800 metros nas regiões Norte e Centro, subindo gradualmente a cota a partir da tarde.

A previsão aponta ainda para condições favoráveis à ocorrência de trovoada e queda de granizo até ao início da manhã a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, formação de gelo ou geada, em especial nas regiões do interior e pequena descida de temperatura, em especial da mínima.

O Instituto prevê ainda vento fraco a moderado de noroeste, soprando moderado na faixa costeira a norte do Cabo da Roca até ao final da manhã, tornando-se fraco a partir do final da tarde.

Nas terras altas, o vento soprará forte com rajadas até 80 quilómetros por hora, tornando-se gradualmente moderado a partir da tarde.

Quanto às temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os zero graus Celsius (em Bragança, Viseu e Guarda) e os 08 (em Lisboa), e as máximas a variar entre os 06 (em Bragança e na Guarda) e os 17 (em Faro).

Nove barras fechadas devido à agitação marítima forte



Nove barras de Portugal continental estão hoje fechadas à navegação e duas estão condicionadas devido à previsão de agitação marítima, de acordo com informação disponível no ‘site’ da Marinha Portuguesa.

Segundo a Marinha, as barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Douro, Vila do Conde, Figueira da Foz, São Martinho do Porto e Ericeira hoje fechadas à navegação devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de noroeste com 04 a 05 metros.

A barra marítima de Viana do Castelo está fechada a embarcações de comprimento inferior a 30 metros e a de Aveiro a barcos de comprimento inferior a 35 metros.

Por causa da agitação marítima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo toda a costa de Portugal continental até às 18:00 de hoje.

O IPMA colocou ainda sob aviso amarelo o grupo ocidental dos Açores (ilhas das Flores e Corvo) por causa da agitação marítima entre as 15:00 de hoje e as 18:00 de sexta-feira.

O agravamento do estado do mar levou a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha a reforçar a recomendação, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, para o regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução.

À população em geral que frequente as zonas costeiras, nos Açores e ao longo de toda a faixa litoral oeste do continente, as autoridades aconselham que, até ao final do dia de hoje, se abstenham da prática de passeios junto à costa e nas praias, bem como da prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima.