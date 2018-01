The New York Times cancela iniciativa com James Franco após acusações de assédio

O jornal The New York Times cancelou um ato público previsto para hoje com o ator e realizador James Franco, dias depois de várias atrizes o terem acusado nas redes sociais de episódios assédio sexual.

No ‘site’ da TimesTalks, uma iniciativa do jornal que consiste em conversas entre jornalistas e personalidades, foi publicitado um encontro que seria protagonizado por James Franco e pelo seu irmão Dave sobre o filme “Um Desastre de Artista” (2017), previsto para hoje no Kaufman Music Center, em Nova Iorque.

No entanto, hoje, no mesmo ‘site’, foi anunciado o cancelamento da iniciativa, sem que tenham sido facultados detalhes. Mas, mais tarde, um porta-voz do jornal nova-iorquino indicou, porém, que “dada a controvérsia em torno das recentes acusações”, a organização não se sente “confortável” com o evento.

James Franco, realizador e protagonista da comédia “Um Desastre de Artista”, conquistou no passado domingo o Globo de Ouro de melhor ator de comédia/musical, numa gala que ficou marcada pelos protestos contra o assédio sexual das mulheres em Hollywood, com vestidos e trajes negros inundaram a passadeira vermelha e discursos emotivos.

Durante a cerimónia, várias atrizes manifestaram-se, através das redes sociais, contra a hipocrisia de James Franco por usar um pin do movimento “Time’s Up” (“Acabou-se o tempo”), afirmando que foi responsável por episódios de assédio sexual no passado.