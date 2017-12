Num ano marcado por grandes incêndios, Portugal esteve nas notícias pelas piores razões. Uma das formas de ajudar os concelhos mais afetados passa pelo estímulo à economia local. Por isso, o SAPO 24 apresenta-lhe várias sugestões sobre o que comer e onde dormir nos vários concelhos a que as chamas não deram tréguas neste verão, para que, pouco a pouco, se possam reerguer.

A gastronomia típica de Tondela garante a oferta de pratos característicos como o cabrito no forno, chanfana na padela, vitela assada no forno, pratos todos eles confecionados nas famosas assadeiras de Barro Negro de Molelos. No final da refeição, oferta doce não lhe falta - com sobremesas como aletria, arroz doce, as mais variadas compotas, tortas, laranjas de Besteiros, licores, o mel do Caramulo (“O Ouro da Montanha”), as nozes e as castanhas, o difícil vai ser escolher.

Entre o artesanato mais característico desta zona destaca-se o Barro Negro, a Tanoaria, a Latoaria, a Cestaria e as Capuchas (feitas de burel).

Para comprar mel, castanhas e nozes, o melhor sítio é o Mercado Municipal (R. Dr. Adriano Lopes de Figueiredo 32). Para artesanato e produtos locais visite o Mercado Velho (Largo República 35) e se estiver à procura de produtos regionais, tais como azeite e vinhos, terá de se deslocar até ao Centro Comercial Arlema, para visitar a loja Quinta de Sirlyn.

No que a alojamento diz respeito, aqui ficam algumas sugestões de casas de turismo rural:

Casa Lagar do Miradoyro

Rua Fonte da Bica 126, Jueus

3475-038 Caramulo

T. 232 095 203 | 91 439 67 37

Site: http://www.casadolagarmiradoyro.pt/

E-mail: geral@casadolagarmiradoyro.pt

Casa de Campo No Clock

Rua da Estação 1238,Couço

3460-330 Tondela

T. 964 591 215

Site: www.noclock.pt

E-mail: info@noclock.pt

Casa das Termas

Rua das Termas, 24

Caldas de Sangemil

3460 – 160 Tondela

T. 232 958 225

Site: www.casadastermas.pt

E-mail: casadastermas@outlook.pt

Casa dos Arcos

Av. Jerónimo Lacerda

3475-031 Caramulo

T. 232 868 232

Site: www.casadosarcos.net

E-mail: info@casadosarcos.net