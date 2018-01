Inserida nas tradicionais festas em honra de Nossa Senhora das Candeias, a iniciativa vai reunir em praça, a partir das 15:00, os cavaleiros Francisco Palha e David Gomes, cabendo as pegas aos forcados amadores de Santarém.

Na parte apeada vão estar em praça o matador francês Juan Leal, o novilheiro português João D'Alva, o recente triunfador da oportunidade aos jovens na praça de touros de Vistalegre em Madrid (Espanha), Manuel Perera, e o jovem Luís Silva, lidando-se exemplares da divisa de Calejo Pires.

A pequena feira taurina prossegue no dia 04 de fevereiro com a realização de um festival, pelas 15:00, com um elenco composto por seis matadores de touros: Cuqui de Utrera, Curro Díaz, El Cid, José Garrido, Manuel Dias Gomes e Joaquín Galdós, sendo os novilhos a lidar nesse dia pertencentes à ganadaria de Murteira Grave.

A temporada tauromáquica abre todos os anos no dia 01 de fevereiro em Mourão e, na maioria das ocasiões, encerra a 01 de novembro com um espetáculo no Cartaxo, no distrito de Santarém.