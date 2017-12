Os funcionários do setor das mercadorias ponderam avançar com um pré-aviso de greve, caso não vejam as suas condições de trabalho melhoradas, disse hoje à Lusa, Luís Venâncio da FECTRANS.

O representante da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS) adiantou que será entregue, no dia 05 de janeiro, à Associação Nacional de Transportes Públicos, Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) a proposta dos trabalhadores, sublinhando que, consoante a resposta da entidade, poderá ser enviado um pré-aviso de greve. “As condições de trabalho têm-se vindo a degradar, não são discutidas há 20 anos”, sublinhou. Segundo Luís Venâncio, em causa está ainda um conjunto de práticas que “deve ser erradicado”, entre elas, pagamentos ilegais. Contactada pela Lusa, a ANTRAM disse que não comentava o processo, pelo menos, até ser formalmente informada sobre o conteúdo e decisões do plenário de trabalhadores.