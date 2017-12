A informação é avançada hoje pelo jornal online Notícias do Norte, que cita a nota de acusação, datada de 20 de dezembro, quatro meses após a Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde ter apreendido a cocaína num iate atracado no Porto Grande do Mindelo.

O iate, que saiu do Brasil e chegou a São Vicente, tinha como destino a Europa, e trazia a droga escondida no casco da embarcação em 1.063 pacotes.

Durante a operação, quatro homens foram detidos, ouvidos depois em Tribunal, tendo dois – um brasileiro e um francês, o capitão do veleiro, ficado em prisão preventiva e outros dois brasileiros sob Termo de Identidade e Residência (TIR).

Na ocasião, a decisão do juiz de deixar dois dos implicados no caso em liberdade não agradou ao Ministério Público, que recorreu para o Tribunal da Relação, por entender que a medida era prejudicial para investigação, para a própria segurança dos indivíduos e havia risco de fuga.