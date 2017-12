Donald Trump regressava à Casa Branca da residência de férias oficial do presidente dos EUA, Camp David, quando foi questionado se considerava desencadear um processo de demissão de Robert Mueller, que está a investigar se a campanha presidencial de Trump se coordenou com as autoridades russas para influenciar os resultados.

“Não, não estou [a considerar a demissão]”, respondeu Trump aos jornalistas.

No entanto, o presidente dos EUA não deixou de se juntar aos críticos conservadores da investigação de Mueller, que, segundo foi hoje divulgado, teve acesso a milhares de emails enviados e recebidos por funcionários de Trump antes do início da sua administração, de acordo com pessoas familiarizadas com a transição.

“Não parece bom. É muito triste ver o que se está a passar, a minha equipa ficou muito perturbada com isto”, disse Trump.

“Não consigo imaginar que haja alguma coisa nos emails, honestamente, porque, como dissemos, não há conluio. Não há qualquer conluio”, acrescentou.

Os investigadores não requereram diretamente os registos do grupo de transição ainda existente, ‘Trump for America’, e em vez disso obtiveram-nos de uma agência federal que armazenou o material, segundo as fontes familiarizadas com o processo de transição.