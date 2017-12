O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou na sexta-feira ao seu homólogo egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, para expressar condolências pelo atentado cometido contra a igreja de Mar Mina, situada nos arredores do Cairo.

“O Presidente Donald Trump falou hoje [sexta-feira] com o Presidente Abdel Fattah al-Sisi, para expressar condolências ao povo do Egito depois do ataque contra os fiéis e forças de segurança da cidade de Helwan”, informou a Casa Branca em comunicado.

Trump condenou o “ataque” e reiterou a al-Sisi o apoio dos Estados Unidos ao seu país “contra o terrorismo”.

O grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico (EI) reivindicou o ataque de sexta-feira contra uma igreja cristã copta em Helwan, sudeste da capital egípcia, um atentado que provocou pelo menos nove mortos, entre os quais dois militares e um oficial da polícia.

Em comunicado difundido pelo organismo de propaganda Amaq, o EI refere que “um grupo de combatentes dependentes do EI realizou um ataque contra a igreja de Mar Mina”.

Além das nove mortes, cinco pessoas ficaram feridas, incluindo outro oficial da polícia, afirmou o porta-voz do ministro da Saúde egípcio, Khaled Megdahed.

O ataque foi perpetrado por Ibrahim Ismail Mostafa, envolvido em anteriores atentados no Egito, que abriu fogo quando tentava forçar o cordão de segurança no exterior da igreja daquela cidade dos subúrbios de Cairo.