Depois de ser considerado um dos heróis do atentado em Manchester, o sem-abrigo assumiu ter roubado as vítimas do ataque que fez 22 mortos no mês de maio de 2017.

Chris Parker, de 33 anos, declarou-se culpado de dois crimes de roubo e um de fraude no tribunal da coroa de Manchester, na quarta-feira. Em resposta, o juiz indicou uma pena de prisão. Segundo o jornal The Guardian, Chris Parker roubou a carteira de Pauline Healey, uma das pessoas que ficou gravemente ferida, e utilizou o seu cartão bancário num restaurante da cadeia McDonald’s nos dias seguintes. O sem-abrigo admitiu ainda ter roubado o telemóvel de uma adolescente. Parker devia ter sido julgado na terça-feira, mas não compareceu no tribunal. Este terá sido informado de que Parker não tinha sido visto desde o Natal, altura em que recebeu alta do hospital de Calderdale em West Yorkshire. Todavia, a polícia encontrou-o, no dia 3 de janeiro, num loft em Halifax. De acordo com o jornal britânico, em tribunal, foram partilhadas imagens das câmaras de videovigilância em que se vê Parker na arena, após a explosão da bomba, a circular junto das vítimas. Nestas é possível constatar furto a Pauline Healey, enquanto a polícia e os paramédicos estavam a ajudar outras vítimas. Na altura do atentado, Chris Parker ajudou várias pessoas, algumas delas feridas, a fugir do local. A sensibilidade do sem-abrigo gerou uma onda de solidariedade, que levou à angariação de quase 60 mil euros. Além disso, Parker reencontrou ainda a sua mãe, que o reconheceu na televisão. Dia 30 de janeiro o tribunal dita a sentença de Chris Parker.