Uma pessoa morreu e três outras ficaram feridas, duas delas com gravidade, na sequência do despiste de uma viatura ligeira que ocorreu hoje na autoestrada A1 em Santa Maria da Feira, informou fonte da corporação local de bombeiros.

Em declarações à Lusa o comandante dos Bombeiros de Lourosa, José Carlos, disse que o acidente ocorreu cerca das 09:00, ao quilómetro 276 da A1, no sentido Norte-Sul.

Do acidente resultou uma vítima mortal, tendo o óbito sido declarado no local pelo Médico do Instituto Nacional de Emergência Médica.

O comandante José Carlos referiu ainda que os três feridos foram encaminhados para o Hospital da Feira.

O trânsito na zona do acidente está a circular de forma condicionada.

Ao local acorreram os Bombeiros de Lourosa com quatro ambulâncias e um veículo de desencarceramento e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Feira, além da GNR.