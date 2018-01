Este artigo é sobre Portalegre . Veja mais na secção Local

A Unidade de Ação Fiscal da GNR anunciou hoje a apreensão de 124 mil cigarros, com um valor global de 36 mil euros, numa ação de fiscalização na fronteira do Caia, no concelho de Elvas (Portalegre).

INACIO ROSA / LUSA