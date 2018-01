"Não posso acreditar, porque o Governo tem, reiteradamente, falhado com a palavra dada. Nesta matéria, anda a prometer e a garantir desde o ano passado, mas o facto é que continuamos sem receber", afirmou António Fidalgo em declarações à agência Lusa.

Na terça-feira ao final do dia - após uma reunião convocada de urgência pelo ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor - o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), António Fontaínhas Fernandes, informava que o ministro reiterou que o acordo que garante o pagamento da dotação orçamental adicional relativa a 2017 é para cumprir.

António Fontaínhas Fernandes referiu ainda que os reitores presentes no encontro saíram "confiantes" de que, "nos próximos dias", terão uma solução para encerrar a questão.

Ao contrário dos reitores que reuniram com o ministro, o reitor da UBI assume que não está confiante e reitera a "enorme preocupação" quanto ao desfecho do processo que, segundo diz, está a ser "discriminatório", visto que algumas instituições de ensino superior já foram contempladas com as verbas em causa, deixando outras de fora.