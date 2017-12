“Ainda agora cheguei”, referiu Emília Serra, de 72 anos, quando questionada pela agência Lusa sobre o tempo de espera naquela unidade, explicando estar no São João há menos de uma hora com o marido de 93 anos, que acordou hoje com “falta de ar” e foi para ali transportado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Alexandra Sampaio, de 50 anos, era das poucas pessoas que abandonava as urgências daquele hospital do Porto por volta das 13:00, mas apenas por ter de “aguardar duas a três horas” pelos exames e análises à mãe, “atendida em menos de cinco minutos”.

“Nem cinco minutos demorámos lá dentro. A minha mãe foi logo atendida. Foi encaminhada pela clínica onde faz hemodiálise porque estava com problemas de falta de ar e com os brônquios atacados”, descreveu Alexandra Sampaio, que se deslocou de Famalicão para que a mãe, de 84 anos e com problemas renais, fosse observada no S. João, onde “existe o serviço de nefrologia”.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, disse hoje existirem situações anómalas e graves nas urgências de alguns hospitais e a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, denunciou no sábado “o caos instalado na maior parte das urgências do país”, apelando ao Ministério da Saúde para tomar “uma atitude”.