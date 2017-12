O comandante Velho Gouveia é o novo diretor do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) , substituindo o comandante Sousa Costa, anunciou hoje a Autoridade Marítima Nacional.

Velho Gouveia, segundo a mesma fonte, pretende rever o quadro legal em vigor em matéria de assistência a banhistas, nomeadamente no que se relaciona a contratação de salvadores, e continuar o recrutamento de elementos para as estações salva-vidas.

A revisão do dispositivo de estação salva-vidas, e continuar o reapetrechamento do ISN e as ações de sensibilização sobre segurança no setor da pesca são outras ações propostas pelo novo diretor.

O ISN é um organismo para a área do salvamento marítimo, socorro a náufragos e assistência a banhistas.

Velho Gouveia foi até ao ano passado capitão do Porto de Sines.