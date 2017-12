O Presidente venezuelano acusou no sábado o líder do parlamento do país, Julio Borges, de solicitar sanções à Europa e EUA contra a estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), e pediu justiça "ao mais alto nível" contra os traidores da pátria.

“No mundo a direita está a pedir sanções contra o país, assim está Julio Borge, saiu do país há dez días para pedir sanções na Europa e nos Estados Unidos contra o petróleo, contra a PVDSA”, disse Maduro numa declaração transmitida pelo canal estatal VTV. Maduro falava durante a tomada de posse do governador do estado Zulia, Omar Prieto, perante o Conselho Legislativo dessa região, tendo afirmado que Borges assumiu o “compromisso” de “causar danos à Venezuela”. “Peço justiça ao mais alto nível contra os traidores da pátria”, disse, reivindicando “rapidez” na aplicação da mesma, e culpando Borges por “qualquer decisão” que os Estados Unidos tomarem sobre a Venezuela. Esta não é a primeira vez que o chefe de Estado venezuelano responsabiliza Borges pelas sanções do Governo dos Estados Unidos, que disse que não levantará as medidas se não for restaurada a “ordem constitucional”. A acusação de Maduro tem lugar numa altura em que o governo e a oposição tentam o diálogo político. O levantamento das sanções dos Estados Unidos é uma das principais reivindicações do Governo venezuelano para o diálogo.