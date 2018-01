Com o café restaurante Marialva aberto há 30 anos no centro de Boticas, Camilo Fernandes disse que as pessoas “ficaram tristes e desanimadas” quando o tribunal fechou e salientou que notou uma quebra nos clientes.

Os transportes públicos para Chaves não serviam as necessidades e o táxi ficava demasiado caro para as pequenas reformas que a maioria dos idosos recebe, muitos dos quais possuem também problemas de mobilidade.

“É uma ajuda para os negócios e os comércios. Onde há gente há mais movimento. Foi muito bem e que se conserve muito tempo aberto”, frisou.

Mais em baixo, Fernanda Portelinha, de 54 anos e com o café Central aberto há 33 anos, referiu que a reabertura do tribunal “traz sempre mais gente”.

“É sempre bom, mesmo para as pessoas das aldeias que têm pagar transportes para irem para outros lados. Assim é mais fácil”, salientou.

O presidente da Câmara de Boticas, o social-democrata Fernando Queiroga, opôs-se veementemente ao fecho do tribunal ordenado pelo Governo do seu partido, liderado por Pedro Passos Coelho.

“Foi uma luta intensa que tivemos porque era uma injustiça o que estavam a fazer ao povo de Boticas, porque aqui pagam-se os impostos da mesma forma que pagam os cidadãos dos outros concelhos e era uma referência do Estado no município”, afirmou à Lusa.

O autarca sempre refutou os números apresentados relativamente a este tribunal e sublinhou que a “prova disso é que, entre os que reabriram, Boticas é um dos que tem mais serviços”.

“O que é que isto traz de vantagem? É efetivamente a população, os gastos financeiros com as deslocações, a falta de transportes e o conforto. É uma entidade do Estado que está presente e é o sinal que se dá à população do não abandono destas terras”, afirmou.

Fernando Queiroga destacou também o papel dos juízes neste processo e salientou que eles "não se têm coibido de se deslocar a Boticas para os julgamentos".

Em Mesão Frio, o presidente socialista Alberto Pereira fez também um balanço “bastante positivo”, mas defendeu que o tribunal “pode e deve melhorar a capacidade de resposta às pessoas”, reivindicando, por isso, mais competências para rentabilizar o espaço e os dois funcionários afetos ao serviço.

“Foi um ano de transição e, efetivamente, só está a fazer os julgamentos que foram marcados depois da sua abertura. Trouxe mais movimento e comodidade às pessoas”, salientou.

Para o presidente da Câmara de Murça, Mário Artur Lopes (PSD), “é melhor ter o tribunal aberto”, no entanto, ressalvou que ficou “aquém das expectativas” defendendo, por isso, também mais serviços e especialidades para estas estruturas judiciais.

Em Sabrosa, o presidente Domingos Carvas (PS), referiu que o tribunal representa “um símbolo do poder que se reinstalou”, no entanto lamentou porque este “não voltou a ser o tribunal que era, nem a ter o mesmo peso”, passando a ser “apenas uma secção jurídica”.