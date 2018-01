Na 4ª etapa em curso da Volvo Ocean Race, as equipas Dongfeng, AkzoNobel e Turn the Tide on Plastic optaram ontem por rumar “para fora” com a intenção de beneficiar da corrente; as restantes quatro ficaram próximo do litoral australiano. Vinte e quatro horas depois Dongfeng e AkzoNobel conseguiram uma margem de 34 milhas náuticas à frente da frota, enquanto o Turn the Tide on Plastic de Dee Caffari ocupa o terceiro lugar.

Embora ainda se esteja no inicio da etapa de 6.000 milhas, que liga Melbourne a Hong Kong, estes pequenos ganhos deram às equipas da frente um ânimo redobrado, sempre bem-vindo.

"Agora, há uma grande diferença entre nós o MAPFRE e o Vestas 11th Hour Racing", disse Franck Cammas, que está bordo do Dongfeng nesta 4ª etapa como navegador, para substituir o lesionado Pascal Bidegorry. "Ficámos muito felizes com as opções de ontem. Calculámos o risco antes do início, e esta é a rota que queríamos. Seguimos o nosso plano, o que é bom para a nossa confiança ".

Os ânimos também estão em alta no AkzoNobel, especialmente devido aos problemas que enfrentaram na 3ª etapa, quando uma má manobra fez com que uma seção da calha do mastro se partisse.