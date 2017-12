O diretor desportivo do Paris Saint-Germain, o português Antero Henrique, garantiu hoje que Unai Emery vai manter-se no comando técnico da equipa de futebol até final da presente época, mas não confirmou a continuidade do espanhol em 2018/2019.

“Unai integra o grupo dos melhores treinadores do mundo. Como disse o presidente no início da época, estamos a 200% com ele. Não temos qualquer dúvida sobre ele e tem toda a nossa confiança”, disse Antero Henrique, em entrevista ao diário francês Le Parisien.

No entanto, o antigo administrador da SAD do FC Porto não confirmou a continuidade do espanhol no comando técnico da equipa na próxima temporada: “Estamos em meados de dezembro, não é o momento para falar sobre esse assunto”.

Antero Henrique mostrou-se satisfeito com a forma como Emery geriu a tensão entre o brasileiro Neymar e o uruguaio Edinson Cavani sobre a marcação de grandes penalidades.

“Agora é o treinador que decide antes de cada partida quem os vai marcar”, referiu.

O diretor desportivo do clube francês afirmou que o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que ditou o confronto com o Real Madrid, não foi bom para nenhuma das equipas e manifestou o desejo de que os árbitros não tenham influência nos jogos.

Antero Henrique considerou que o presidente do Real Madrid, Florentino Perez, desconsiderou Cristiano Ronaldo no dia em que o português recebeu a sua quinta Bola de Ouro, ao afirmar que Neymar teria mais hipóteses de vencer o prémio, atribuído pela revista France Football, se jogasse nos ‘merengues’.