O árbitro Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto, dirige o jogo de hoje entre o Moreirense e o FC Porto (20:30), dos quartos de final da Taça de Portugal, em Moreira de Cónegos.

O árbitro do Porto terá como assistentes Pedro Ricardo Ribeiro e Tiago Leandro, com Vasco Santos como quarto árbitro, segundo as escolhas da secção não profissional do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, hoje divulgadas.

O FC Porto procura garantir a última vaga nas meias-finais e marcar encontro na próxima fase com o Sporting, que ontem se apurou ao vencer o Cova da Piedade, da II Liga, por 2-1, no Estádio do Bonfim.