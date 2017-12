Em comunicado divulgado no sítio oficial do clube na internet, e à semelhança do que tem sido reivindicado pelo Sporting, os 'azuis' consideram que as três conquistas do Campeonato de Portugal, em 1926/27, 1928/29 e 1932/33, devem ser somadas ao título de campeão nacional, alcançado em 1945/46.

"Entende o Clube de Futebol 'Os Belenenses' que estes títulos, tendo sido conquistados na única prova de cariz nacional que se disputava no nosso país, devem ser justamente contabilizados e somados ao título de campeão nacional de 1945/46, confirmando-se, desta forma, o cariz único de um clube que sempre esteve ao nível dos maiores", pode ler-se no comunicado.

A direção do Belenenses adianta que "à época das conquistas do Belenenses não se realizava, em Portugal, qualquer outra competição nacional de clubes", pelo que entende "ser justo que estes títulos lhe sejam reconhecidos".