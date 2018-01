O recordista português do lançamento do peso, Tsanko Arnaudov, renovou hoje até 2021 o contrato que o liga do Benfica, clube que lhe dá "segurança e confiança".

"Melhor seria impossível. Renovei contrato há poucos dias, até 2021, e espero que não fique por aqui", disse o atleta nascido na Bulgária e naturalizado em 2010 e que fixou a 24 de junho de 2017 o melhor registo português em 21,56 metros, em Vaasa, na Finlândia. Tsanko, de 25 anos, 154 quilos e 1,98 metros de altura, conseguiu há poucos dias o apuramento para o Mundial de pista coberta. "O Benfica todos os anos investe imenso nas modalidades e acredita muito nos atletas. Um contrato de tanto tempo é muito importante e uma demonstração de confiança porque a carreira de um atleta é pequena e não há muitos – ou nenhum outro – clubes que deem tantas condições aos atletas. Temos uma base de conforto e tranquilidade e isso traduz-se nos resultados", elogiou. O atleta revela ainda que os 'encarnados' o ajudam nos estudos e a ter projetos pós-carreira, assumindo que tem sido fundamental naquilo que é hoje enquanto homem e atleta. "A única certeza que posso dar é que vou trabalhar para estar ao meu melhor nível, lutar até ao último ensaio, dar o meu melhor e estar o mais focado possível. Os recordes são para bater. É isto que me motiva", concluiu. Como principal resultado internacional, destaca-se a sua medalha de bronze nos Europeus de 2016 em Amesterdão, Holanda.