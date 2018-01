Unidos pelo humor, mas divididos pelas cores que cada um representa no mundo do futebol, Daniel Carapeto e Pedro Durão vão ser os comentadores de serviço do dérbi no SAPO 24.

O encontro entre Benfica e o Sporting a realizar esta quarta-feira vai ter lugar no Estádio da Luz, pelas 21h30, mas os humoristas Pedro Durão e Daniel Carapeto aceitaram o convite do SAPO24, que os desafiou a comentar as incidências do dérbi. Poderá seguir os seus comentários ao longo do encontro, no acompanhamento da partida, ao minuto, naquele que é o jogo grande da 16.ª jornada da I Liga de futebol. Mas para já, tudo calmo: rivalidade sim, mas de forma saudável. Pedro Durão apresenta o adversário desportivamente e solicita um "abraço entre clubes", ainda que faça um exercício de probabilidades: o que será mais provável? O humorista dormir com um urso num hotel ou o Benfica ser culpado das acusações de que tem sido alvo nos últimos tempos? Por seu turno, Carapeto refere que vai comentar o dérbi com "um miúdo que anda aí a fazer umas coisas", enquanto esclarece que as suas únicas dúvidas relativamente ao encontro residem na baliza encarnada, na medida em que não se sabe "se joga o frangueiro do Varela, se o frangueiro do Svilar". A razão? O plantel benfiquista é "muito equilibrado" e dá este tipo de "dores de cabeça" ao "grande Mister Rui Vitória". Esta "troca de mimos" pode ser seguida a partir das 20h, no SAPO24.