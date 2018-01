A Coreia do Norte anunciou hoje que vai reabrir o canal de comunicações intercoreano às 06:30 TMG, um dia depois de ter recebido a proposta sul-coreana para realizar negociações oficiais, disse o Governo de Seul.

A televisão oficial "KCTV da Coreia do Norte declarou que o Norte ia reabrir hoje o canal de comunicação com o Sul às 15:30 locais (06:30 em Lisboa)", disse um porta-voz do Ministério da Unificação sul-coreano.

Este anúncio surge um dia depois de a Coreia do Sul ter proposto ao Norte a realização de negociações de alto nível sobre a possibilidade de cooperação nos Jogos Olímpicos de inverno, que vão decorrer em fevereiro, no Sul.

Na segunda-feira, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, tinha sugerido o envio de uma delegação do Norte aos Jogos Olímpicos de PyeongChang.