O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo esteve hoje ausente dos trabalhos de grupo no treino do Real Madrid pelo terceiro dia consecutivo, devido a dores no gémeo direito, a dois dias do 'clássico' com o FC Barcelona.

O ‘capitão’ da seleção lusa, a recuperar de uma dura entrada sofrida na final do Mundial de Clubes, face ao Grêmio, esteve no relvado, mas a trabalhar à parte, sendo que, segundo fontes dos ‘merengues’, citadas pela agência espanhola EFE, a sua presença na 17.ª jornada da Liga espanhola não corre perigo.

Ainda assim, Ronaldo esteve toda a semana à margem do grupo, estando previsto que se reincorpore na sexta-feira, véspera de um encontro que o Real Madrid enfrenta, ainda que com um jogo em atraso, a 11 pontos do líder FC Barcelona.

Além do português, apenas o guarda-redes Luca Zidane, filho do treinador Zinedine Zidane e terceiro da hierarquia no Real Madrid, não participou no treino, que contou com o reforçou do guarda-redes júnior Moha.

Por seu lado, o galês Gareth Bale, que vem sendo utilizado nos últimos jogos, tem trabalhado sem problemas e poderá ser chamado à titularidade, para formar o famoso ‘BBC’, com Benzema e Cristiano, o que relegaria Isco para o banco.

Ainda assim, o mais provável é que o galês fique fora do ‘onze’, que deverá ser formado por Carvajal, Sergio Ramos, Varane e Marcelo, à frente de Navas, um meio-campo com Casemiro, Kroos, Modris e Isco e um ataque com Ronaldo e Benzema.

O encontro entre o Real Madrid, quarto classificado, com 31 pontos (menos um jogo), e o FC Barcelona, líder invicto, com 42, realiza-se no sábado, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, pelas 13:00 locais (12:00 em Lisboa).