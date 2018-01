O Bétis venceu hoje o Sevilha por 5-3, em pleno estádio Ramón Sánchez Pizjuán, surpreendendo assim o rival histórico no seu reduto, no dérbi andaluz que marca a 18.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Num dia em que o Atlético de Madrid segurou o segundo lugar, com vitória de 2-0 sobre o Getafe, e o Valência o terceiro posto, após bater o Girona por 2-1, o Sevilha, que continua em quinto, atrás do Real Madrid, atrasa-se e pode mesmo perder o lugar, se o Villarreal ganhar na receção ao Deportivo.

Logo no primeiro minuto os béticos foram para a frente do marcador, golo de Fabian Ruiz.

A primeira parte foi equilibrada e repartida, com o 1-1 aos 13 minutos, por Ben Yedder, o 1-2 por Feddal (21) e o 2-2 por Kjaer (40).

Na segunda parte, o Bétis 'embalou' para o 2-4, entre os minutos 63 e 65, com os golos de Durmisi e Sergio Leon. Ainda houve tempo para mais um golo para cada lado - Lenglet fez o 3-4, aos 67, e Cristian Tello o 3-5, aos 90+4.

Quanto ao Atlético Madrid, reduziu para seis pontos o atraso para o FC Barcelona, ao vencer em casa o Getafe por 2-0. O argentino Ángel Correa adiantou os madrilenos no marcador, aos 18 minutos, com Diego Costa a fixar o resultado final, aos 68 minutos, e a ser expulso na sequência, por acumulação de amarelos.

A equipa comandada por Diego Simeone soma 39 pontos, menos seis do que o líder FC Barcelona e mais dois apenas do que o Valência, que continua na perseguição.

Os valencianos venceram em casa o Girona por 2-1, com o português Gonçalo Guedes em destaque, ao protagonizar o lance que acabaria por resultar num autogolo de Ramalho, aos 27 minutos, igualando na altura a partida. Daniel Parejo, aos 48, de penálti, colocou os valencianos na frente, num jogo em que Portu, aos oito minutos, tinha adiantado a equipa de Girona.

O Valência tem mais seis pontos do que o Real Madrid, neste momento com dois jogos a menos, e mais oito do que o Sevilha.

Também hoje, o Eibar ganhou por 2-1 no campo do lanterna vermelha, o Las Palmas, e consolidou o sétimo posto.